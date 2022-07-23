Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая несколько месяцев назад разорвала отношения с Владимиром Дантесом и закрутила любовь с Мишей Кацуриным, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз певица поделилась эпатажным фото, которым восхитила фанатов.

Как видно, на новой фотографии Надя запечатлена, сидя на ступеньке в ванной комнате. Она выглядит очень стильном и нарядно, как будто собралась на какое-то светское мероприятие. На ней широкие черные брюки с белыми носочками и пушистый белоснежный топ, который подчеркнул хрупкие плечи. Ее волосы собраны в небрежный хвостик, а на лице яркий макияж с красной помадой. Артистка сидит боком к камере и увлеченно смотрит в телефон, как будто не замечает, что ее фотографируют.

В подписи к публикации Дорофеева заинтриговала премьерой перевода на украинский язык ее новой песни "Разноцветная": "і не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав, заборонену любов, різнокольорову love… Уже совсем скоро". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Как красиво", "Жду песню", "Твоя красота очаровывает, в любом виде просто шик", "Невероятная!", "Когда у нее помада-яд", "Какая красивая. Какая помада", "Красотка".

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