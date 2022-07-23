Акторка Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, має свою аудиторію в Інстаграм. Тому виконавиця намагається частіше ділитися інформацією з фанатами у соціальній мережі.
«Вчора вийшло моє новорічне інтерв'ю для Львівського каналу @nashi_interview Вийшло дуже цікаво, дякую дівчині» - висловилася Ганна під спеціальним інтерв'ю, яке записала задовго до всіх складних подій у країні.
У мережі також відреагували:
«Вы супер! ❤ Красивая девушка и актриса; Как и во всем главное начать!)👏; Очень интересное интервью, прослушала на одном дыхании 👍🌸; Лучшая❤️; Спасибо за такой искренний разговор. Радуемся, что все-таки есть возможность выпустить ее. Верим, что украинский кинематограф песня нашей победы станет одним из лучших; Классная актриса».
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Недавно артистка отправилась на небольшой отдых вместе со своими сыновьями.
О решении звезда сообщила неожиданно, зато уже побаловала фанатов несколкьими роликами из места, куда наконец-то доехала. Анна показала, что время хорошо проводится особенно без воздушных тревог и страха, в чем нуждались ее дети.
«Какая красота. Тишина, серен нет, бассейн теплый, природа. Птички поют – просто невероятный кайф» - высказалась Анна о своем отдыхе с малышами.
Нагадаємо, Кошового та Пікалова з "Квартал 95" жорстко рознесли за ефір з Арестовичем.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала гарячі поцілунки з Поляковою.
Також Politeka писала, що юна дочка Євгена Кошового із "Квартал 95" вразила кадрами зі своїм хлопцем.