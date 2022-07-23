Актриса Анна Саливанчук, являющаяся женой продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, имеет свою аудиторию в Инстаграм. Поэтому исполнительница старается почаще делиться информацией с фанатами в социальной сети.

«Вчера вышло мое новогоднее интервью для Львовского канала @nashi_interview Получилось очень интересно, спасибо девушки👍» - высказалась Анна под специальным интервью, которое записала задолго до всех сложных событий в стране.

В сети также отреагировали:

«Вы супер! ❤ Красивая девушка и актриса; Как и во всем главное начать!)👏; Очень интересное интервью, прослушала на одном дыхании 👍🌸; Лучшая❤️; Спасибо за такой искренний разговор. Радуемся, что все-таки есть возможность выпустить ее. Верим, что украинский кинематограф песня нашей победы станет одним из лучших; Классная актриса».

Недавно артистка отправилась на небольшой отдых вместе со своими сыновьями.

О решении звезда сообщила неожиданно, зато уже побаловала фанатов несколкьими роликами из места, куда наконец-то доехала. Анна показала, что время хорошо проводится особенно без воздушных тревог и страха, в чем нуждались ее дети.

«Какая красота. Тишина, серен нет, бассейн теплый, природа. Птички поют – просто невероятный кайф» - высказалась Анна о своем отдыхе с малышами.

Напомним, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.

Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.