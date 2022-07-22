Артисти добре проводять час у Парижі.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек офіційно одружилися, про що повідомили вже після таємної церемонії, яку провели після опівночі у каплиці A Little White Wedding Chapel. Вони прочитали свої клятви у маленькій каплиці та подарували один одному обручки, які також показали в Інстаграм.

А сьогодні стало відомо, що молодята вирушили до Парижа на свій медовий місяць. Причому пара вирішила відпочивати разом із дітьми. Їх супроводжували дві дочки Бена: Вайолет та Серафіна.

Як можна помітити, пара радісно ходила, повеселилася в ресторані, влаштувала день шопінгу і не почала ховатися від камер, а тільки більше привернула увагу до себе.

Зазначимо, раніше Джей Ло і Бен зустрічалися, побралися, а потім розлучилися на початку нульових. Але знову зійшлися торік.

Одним із досягнень Лопес також є власний бренд косметики, який зірка продовжує ретельно просувати.

Спеціально перед святом Лопес влаштувала екстравагантну фотосесію в маленькому чорному боді, більш схожому на вельми відкритий купальник з величезними вирізами. Як і завжди, Лопес наголосила на своїй засмаглій фігурі, підтягнутій формі та шкірі без зморшок.

Нагадаємо, біда трапилася з Ілоною Гвоздьовою з "Танців із зірками".

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