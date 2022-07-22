Артисты хорошо проводят время в Париже.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально поженились, о чем сообщили уже после тайной церемонии, которую провели после полуночи в часовне A Little White Wedding Chapel. Они прочитали свои клятвы в маленькой часовне и подарили друг другу кольца, которые также показали в Инстаграм.

А сегодня стало известно, что молодожены отправились в Париж на свой медовый месяц. Причем пара решила отдыхать вместе с детьми. Их сопровождали две дочери Бена: Вайолет и Серафина.

Как можно заметить, пара радостно прогуливалась, повеселилась в ресторане, устроила день шопинга и не стала прятаться от камер, а только больше привлекла внимание к себе.

Отметим, ранее Джей Ло и Бен встречались, обручились, а затем расстались в начале нулевых. Но снова сошлись в прошлом году.

Одным из достижений Лопес также является собственный бренд косметики, который звезда продолжает усердно продвигать.

Специально перед праздником Лопес устроила весьма экстравагантную фотосессию в маленьком черном боди, более похожим на весьма открытый купальник с огромными вырезами. Как и всегда, Лопес сделала акцент на своей загорелой фигуре, подтянутой форме и коже без морщин.

Напомним, беда случилась с Илоной Гвоздевой из "Танцев со звездами".

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