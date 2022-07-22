Як повідомляє Politeka.net , голлівудській актрисі Шерон Стоун цього року виповнилося 63 роки, але виглядає вона значно молодшою, яскравішою і розкішною, що подобається її шанувальникам. Зірка любить блищати в Інстаграм і без пафосних нарядів.

Перед картиною Шерон постала у розтягнутій жовтій туніці та сланцях. Сидячи спиною до камери, навіть так Стоун удалося звернути на себе увагу, особливо новим талантом – вона малювала щось масштабне та досить яскраве.

«О, славний вечір у моїй новій студії ❣️🤍» - написала Шерон.

У мережі відповіли: «Як чудово ❤️ Хочете, щоб я приніс кілька закусок без глютена 🤪 😉 🤣; Любов. Любов. Любов. У мене є ідеальна стіна для цього 😂; Я люблю ці кольори; Така крута картинка!; Так круто! Навіть у латексних рукавичках! 😜; навіть твоя спина приваблива; Ангели навколо твоєї нової студії. 👼🏽👼 Робіть там добрі справи! 🌻».

Нещодавно пройшов модний показ Dolce&Gabbana haute couture сезону осінь-зима 2022-2023, який Стоун відвідала вже традиційно. Вона є шанувальницею модного будинку, тому одразу обрала епатажне вбрання для появи на публіці.

Нагадаємо, заплакана солістка KAZKA Олександра Заріцька поділилася трагічною звісткою з Харкова.

Як повідомляла Politeka, Кошового та Пікалова з "Квартал 95" жорстко рознесли за ефір з Арестовичем.

Також Politeka писала, що Ольга Сумська засвітилася у компанії новоспеченого "Холостяка": несподіване фото.