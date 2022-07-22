Как сообщает Politeka.net, голливудской актрисе Шэрон Стоун в этом году исполнилось 63 года, но выглядит она значительно моложе, ярче и роскошнее, что нравится ее поклонникам. Звезда же любит блистать в Инстаграм и без пафосных нарядов.

Перед картиной Шэрон предстала в растянутой желтой тунике и сланцах. Сидя спиной к камере, даже так Стоун удалось обратить на себя внимание, особенно новым талантом - она рисовала что-то масштабное и довольно яркое.

«О, славный вечер в моей новой студии ❣️🤍» - написала Шэрон.

В сети ответили: «Как здорово ❤️ Хотите, чтобы я принес несколько закусок без глютена 🤪 😉 🤣; Любовь. Любовь. Любовь. У меня есть идеальная стена для этого 😂; Я люблю эти цвета; Такая крутая картинка!; Так круто! Даже в латексных перчатках! 😜; даже твоя спина привлекательная; Ангелы вокруг твоей новой студии. 👼🏽👼 Делайте там добрые дела!🌻».

Недавно прошел модный показ Dolce & Gabbana haute couture сезона осень-зима 2022-2023, который Стоун посетила уже традиционно. Она является поклонницей модного дома, поэтому сразу выбрала эпатажный наряд для появления на публике.

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