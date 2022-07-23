Як повідомляє Politeka.net, останнім часом Анджеліна Джолі почала звертати увагу публіки на себе, проте стримано поводиться перед камерами і більше спілкується з дітьми. Артистку можна побачити на вулиці переважно поруч із дочками на канікулах, коли вони їздять за покупками.

Шанувальники все частіше згадують кращі і сміливі образи актриси. Одним із таких став лук зірки у чорному вбранні з мереживами, легким макіяжем та цікавим акцентом на обручі із шипами.

«Вона прекрасна королева..; Привіт красунька 😇; Я люблю своє все 🌹; 🔥✈️Лос-Анджелес я люблю тебе 🎥🌎; Так гарно; звичайно вона завжди гарна 💖; Люблю тебе ❤; Моя королева Анджеліна ❤; Красиві маленькі листочки 💙; Як чудово; Ти гарна; Анджеліна Джолі принцеса та світ; як мед булочка».

Також Джолі разом із дітьми періодично відвідує заходи, їздить до них на навчання та відвідує зустрічі у рамках Посла доброї волі ООН, як це було з приїздом до України.

Нещодавно Джолі разом із дочкою Шайло підспівує на концерті Maneskin у Римі.

"Тепер ви бачили всі. Зворушуємося реакції Енджі на перших секундах і "маминому" погляду на Шайло" - сказано у підписі. Як і очікувалося, у мережі розгорілися обговорення:

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