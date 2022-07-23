Как сообщает Politeka.net, в последнее время Анджелина Джоли стала чаще обращать внимание публики на себя, однако сдержанно ведет себя перед камерами и больше общается с детьми. Артистку можно увидеть на улице в основном рядом с дочерьми на каникулах, когда они ездят за покупками.

Поклонники же все чаще вспоминают лучшие и смелые образы актрисы. Одним из таких стал лук звезды в черном наряде с кружевами, легким макияжем и интересным акцентом на обруче с шипами.

«Она прекрасная королева..; Привет милашка 😇; Я люблю свое все 🌹; 🔥✈️Лос-Анджелес я люблю тебя 🎥🌎; Так красиво; конечно она всегда красивая💖; Люблю тебя ❤; Моя королева Анджелина ❤; Красивые маленькие листочки 💙; Как прекрасно; Ты красивая; Анджелина Джоли принцесса и мир; как мед булочка».

Также Джоли вместе с детьми периодически посещает мероприятия, ездит к ним на учебу и посещает встречи в рамках Посла доброй воли ООН, как это было с приездом в Украину.

Недавно Джоли вместе с дочерью Шайло подпевает на концерте Maneskin в Риме.

"Теперь вы видели все. Умиляемся реакции Энджи на первых секундах и «маминому» взгляду на Шайло" - сказано в подписи. Как и ожидалось, в сети разгорелись обсуждения:

Напомним, Анджелина Джоли в модном платье покорила видом рядом с красавицами-дочерями: кадры.

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли в экстравагантном платье изумила помолодевшей внешностью: "Хорошенькая женщина".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли в непривычном платье покрасовалась рядом с дочерью: "Как сестры".