На своїй сторінці в Instagram зірка повідомив, що британська команда завершила зйомки другого документального фільму, зароблені кошти від якого підуть постраждалим від вторгнення окупантів.

"Дякую за можливість розказати історію простих українців. Для мене це велика честь 🙏 Розказати про їх сміливість бути тим, ким вони ніколи не були. Вони не були військовими чи парамедиками. Їх не вчили пекти хліб у промислових масштабах на маленькій кухні і вони ніколи в житті не думали що будуть розбиратися у тому, що зараз для них звичайне", — заявив Хіменес-Браво.

На думку Ектора, в україні більше немає межі між військовим та цивільним: "Українці, ви розмили всі межі. Не має більше розмежування військовий і цивільний - ви всі воїни!".

Колумбієць за походженням, Хіменес-Браво заявив, що пишається тим, що може назвати себе українцем.

"Якщо чесно, то поки я це пишу - в мене навертаються сльози. Історії які я почув - це прямий трактат слова «жити». Невпинна жага до життя, любов до своєї справи і боротьба за свободу - ось що об’єднує всі ці історії. Впевнений, що таких історій ще тисячі. Я хочу їх почути! Хочу щоб кожен на планеті почув!", — наголосив зірка "Майстер Шеф".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.