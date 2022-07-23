На своей странице в Instagram звезда сообщил, что британская команда завершила съемки второго документального фильма, заработанные средства от которого пойдут пострадавшим от вторжения оккупантов.

"Спасибо за возможность рассказать историю простых украинцев. Для меня это большая честь 🙏 Рассказать об их смелости быть тем, кем они никогда не были. Они не были военными или парамедиками. Их не учили печь хлеб в промышленных масштабах на маленькой кухне и они никогда в жизни не думали, что будут разбираться в том, что сейчас для них обычно", — заявил Хименес-Браво.

По мнению Эктора, в Украине больше нет границы между военным и гражданским: "Украинцы, вы размыли все границы. Нет больше разграничения военный и гражданский - вы все воины!".

Колумбиец по происхождению, Хименес-Браво заявил, что гордится тем, что может назвать себя украинцем.

"Если честно, то пока я это пишу – у меня наворачиваются слезы. Истории которые я услышал – это прямой трактат слова «жить». Неустанная жажда жизни, любовь к своему делу и борьба за свободу – вот что объединяет все эти истории. Уверен, что таких историй еще тысячи. Я хочу их услышать! Хочу чтобы каждый на планете услышал!", - подчеркнул звезда "Мастер Шеф".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.