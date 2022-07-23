Бізнесмен Ігор Ісаков в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, що в Німеччині вони перебували у місті Кайзерлаутерн, де Писанка проходила лікування.
Руслана готувалася до кожного виходу з дому, аби ніхто навіть не здогадався, що з нею щось не так.
"Якусь перуку, якусь шапочку, підфарбовувалася, виходила і усміхалася. Хоча були такі хвилі болю, коли, я тримав її за руку і розумів, що вона вся напружена така, як камінь, але вона усміхалася і ми йшли", — розповів Ігор, ледь стримуючи сльози.
Чоловік Писанки також додав, що їм дуже пощастило з родиною, яка їх поселила у себе в Німеччині.
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"У мене Руся була людинка-магнітик, яка притягувала до себе дуже позитивних людей. Нам неймовірно пощастило, що в Німеччині з'явилися такі друзі, які нас одразу пустили до себе в родину. Це був будинок. І так вийшло, що вони їхали у відпустку і десь днів за п'ять, як Руся пішла, підійшов чоловік і сказав: "Візьміть ключі від будинку і живіть в нас стільки, скільки треба". Я забрав Русю після крапельниці. Була шоста хімія, я забрав її і одразу привіз до будинку", — розповів він.
Ігор також висловив безмежну вдячність тій родині за те, що дозволила Руслані відчути останні дні, як вдома.
Нагадаємо, Руслана Писанка пішла з життя в ніч на 19 липня у віці 56 років. Як виявилося, у телеведучої був рак, але про це вона майже нікому не говорила.
Додамо, що цією весною Писанка втратита маму - жінка дуже хворіла.
Також Ігор Ісаков повідомив, як і де пройде прощання з Русланою Писанкою.