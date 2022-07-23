Чоловік телеведучої та актриси Руслани Писанки, життя якої обірвалося 19 липня, поділився, якими були її останні дні.

Бізнесмен Ігор Ісаков в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, що в Німеччині вони перебували у місті Кайзерлаутерн, де Писанка проходила лікування.

Руслана готувалася до кожного виходу з дому, аби ніхто навіть не здогадався, що з нею щось не так.

"Якусь перуку, якусь шапочку, підфарбовувалася, виходила і усміхалася. Хоча були такі хвилі болю, коли, я тримав її за руку і розумів, що вона вся напружена така, як камінь, але вона усміхалася і ми йшли", — розповів Ігор, ледь стримуючи сльози.

Чоловік Писанки також додав, що їм дуже пощастило з родиною, яка їх поселила у себе в Німеччині.

"У мене Руся була людинка-магнітик, яка притягувала до себе дуже позитивних людей. Нам неймовірно пощастило, що в Німеччині з'явилися такі друзі, які нас одразу пустили до себе в родину. Це був будинок. І так вийшло, що вони їхали у відпустку і десь днів за п'ять, як Руся пішла, підійшов чоловік і сказав: "Візьміть ключі від будинку і живіть в нас стільки, скільки треба". Я забрав Русю після крапельниці. Була шоста хімія, я забрав її і одразу привіз до будинку", — розповів він.

Ігор також висловив безмежну вдячність тій родині за те, що дозволила Руслані відчути останні дні, як вдома.

Нагадаємо, Руслана Писанка пішла з життя в ніч на 19 липня у віці 56 років. Як виявилося, у телеведучої був рак, але про це вона майже нікому не говорила.

Додамо, що цією весною Писанка втратита маму - жінка дуже хворіла.

Також Ігор Ісаков повідомив, як і де пройде прощання з Русланою Писанкою.