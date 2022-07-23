За словами Ігоря Ісакова, буде кремація.
«… Перше прощання відбудеться по місцю останнього перебування, а саме : місто Кайзерлаутерн, Німеччина (Kaiserslautern, Deutschland). Час та точне місце буду знати в понеділок, тож додатково повідомлю. Потім, після оформлення всіх паперів, я відвезу мою Русю додому. В Київ», - повідомив вдівець на своїй сторінці в Facebook.
Ісаков також додав, що прибуття у Київ буде залежати від швидкості оформлення всіх необхідних паперів.
«Тож місце та час похорону в Києві напишу додатково», - уточнив Ісаков.
За його словами, стан, у якому він знаходиться після смерті Руслани можна описати такими словами, як «розчавлений, зломлений, знищений».
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«Знаю, що то б ніколи не сподобалось моїй дружині, тож намагаюсь потроху починати відпускати. Спробую зрозуміти сенс її улюбленого вислову " жизнь прекрасна"..люблю вас. Дякую за те що Ви поділяєте цей біль зі мною. Молюсь за вас, за Україну. Й точно знаю що Бозя забере її до себе, бо я точно знаю що вона точно того варта», - пише Ісаков.
Нагадаємо, Руслана Писанка пішла з життя в ніч на 19 липня у віці 56 років. Як виявилося, у телеведучої був рак, але про це вона майже нікому не говорила.
У Німеччині Руслана проходила лікування і вірила, що зможе повернутися до своїх глядачів.
Додамо, що цією весною Писанка втратита маму - жінка дуже хворіла. А перед цим їм довелося тікати з розбомблених окупантами Горенічів.