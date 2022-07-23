Муж телеведущей и актрисы Русланы Писанки, жизнь которой оборвалась 19 июля, поделился, какими были ее последние дни.

Бизнесмен Игорь Исаков в эфире "Сніданок с 1+1" рассказал, что в Германии они находились в городе Кайзерлаутерн, где Писанка проходила лечение.

Руслана готовилась к каждому выходу из дома, чтобы никто даже не догадался, что с ней что-то не так.

"Какой-то парик, какую-то шапочку, подкрашивалась, выходила и улыбалась. Хотя были такие волны боли, когда, я держал ее за руку и понимал, что она вся напряженная такая, как камень, но она улыбалась и мы шли", - рассказал Игорь, едва сдерживая слезы.

Муж Писанки также добавил, что им очень повезло с семьей, поселившей их у себя в Германии.

"У меня Руся была человек-магнитик, который притягивал к себе очень положительных людей. Нам невероятно повезло, что в Германии появились такие друзья, которые нас сразу пустили к себе в семью. Это был дом. И так получилось, что они ехали в отпуск и где-то дней за пять до того, как Руся ушла, подошел мужчина и сказал: "Возьмите ключи от дома и живите у нас столько, сколько надо". Я забрал Русю после капельницы. Была шестая химия, я забрал ее и сразу привез в дом", — рассказал он.

Игорь также выразил безграничную благодарность той семье за ​​то, что позволила Руслане почувствовать последние дни, как дома.

Напомним, Руслана Писанка ушла из жизни в ночь на 19 июля в возрасте 56 лет. Как оказалось, у телеведущей был рак, но об этом она почти никому не говорила.

Добавим, что этой весной Писанка потеряна маму – женщина очень болела.

Также Игорь Исаков сообщил, как и где пройдет прощание с Русланой Писанкой.