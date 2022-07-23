Відома артистка поділилася милими кадрами з машини, на яких постала без гламуру та макіяжу.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно заявила про розрив стосунків із Володимиром Дантесом та закрутила роман із новим обранцем Мішею Кацуріним, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівними сторісами, на яких з'явилася в цікавому образі.

Як видно, сторіс Надя знімала в автомобілі, спочатку вона ніби спить, а потім розплющує очі і кокетливо поправляє волосся, дивлячись в об'єктив. Перед камерою красуня з'явилася у скромному образі – на ній об'ємна біла блуза хитромудрого фасону, яка підкреслила тендітні плечі. Волосся Дорофєєвої розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає ні грама косметики, чому вона виглядає дуже мило і природно.

Зазначимо, що днями Дорофєєва в чергове заінтригувала шанувальників прем'єрою україномовної адаптації її пісні "Різнокольорова". Раніше артистка оголошувала конкурс серед фанатів на найкращий переклад пісні, їй надіслали тисячі варіантів, тепер, схоже, вона визначилася і готує реліз. Шанувальники вже знемагають від нетерпіння почути цей україномовний хіт від коханої артистки.

Нагадаємо, "Якщо ми переживемо…": Гвоздьова з "Танців зі зірками" розповіла про труднощі з будівництвом дому.

Як повідомляла Politeka, "Мій особистий рекорд": Слава Дьомін розповів про найяскравіші "фейли" у прямому ефірі.

Також Politeka писала, що "Обіцяю, що не зупинюся": Каменських виступила на мексиканському радіо та розповіла про Україну.