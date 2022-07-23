Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно заявила о разрыве отношений с Владимиром Дантесом и закрутила роман с новым избранником Мишей Кацуриным, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательными сторис, на которых появилась в интересном образе.

Как видно, сторис Надя снимала в автомобиле, сначала она как будто спит, а затем открывает глаза и кокетливо поправляет волосы, смотря в объектив. Перед камерой красотка появилась в скромном образе – на ней объемная белая блуза замысловатого фасона, которая подчеркнула хрупкие плечи. Волосы Дорофеевой распущены и небрежно уложены, а на лице нет ни грамма косметики, отчего она выглядит очень мило и естественно.

Отметим, что на днях Дорофеева в очередной раз заинтриговала поклонников премьерой украиноязычной адаптации ее песни "Разноцветная". Ранее артистка объявляла конкурс среди фанатов на лучший перевод песни, ей прислали тысячи вариантов, теперь похоже она определилась и готовит релиз. Поклонники уже изнемогают от нетерпения услышать этот украиноязычный хит от любимой артистки.

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