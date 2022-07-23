Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танців зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка спочатку поїхала, а потім повернулася до України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася кумедними кадрами зі своєї ділянки, де вони з чоловіком будують своє сімейне гніздечко.

На нових фотографіях можна побачити тінь Ілони на газоні, а потім чоловіка, який косить цей газон. А на останньому кадрі видно вже саму танцівницю, яка стоїть на ганку вдома. Перед камерою вона з'явилася в легкому жовтому костюмі, і зробила кумедний вітальний жест.

У підписі до публікації Гвоздьова зізналася, що будівництво йде не дуже гладко: "Фраза дня: "Якщо ми з чоловіком переживемо будівництво нашого будинку і не розлучимося через постійні суперечки та сварки, то після всього й війну переживемо". Я думала, коли почнуть виконувати чистові роботи стане легше, та де там. Кінця та краю не видно! Кожен день з'являються нові питання, завдання та побажання. До речі, зараз гостро стоять питання хороших та якісних: шпалер, меблів для дому, текстилю для дому, техніка для дому. Буду вдячна за рекомендації".

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