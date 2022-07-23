Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни оселилася за кордоном та почала активно гастролювати миром із благодійними концертами на підтримку України, поділилася на своїй сторінці в Instagram відео свого інтерв'ю на мексиканському радіо. За словами Насті, вона звернулася до латиноамериканського світу та розповіла про жахіття війни в Україні.

"Поговорила з @doreferriz на мексиканському радіо і вкотре наголосила, що війна в Україні, на жаль, триває. І ще раз закликала світ не забувати про це. Дякую @doreferriz за цю розмову. І за можливість на вашій радіостанції кричати латиноамериканському світу про жахіття, яке зараз відбувається в Україні. Я обіцяю, що не зупинюся і робитиму все можливе, щоб якнайбільше людей знали правду і допомогли нам повернути мир", - розповіла Каменських у підписі до відео.

Зазначимо, що під час війни Настя випустила англомовну пісню про війну в Україні, яку зняла атмосферний кліп. А нещодавно артистка дала кілька концертів у європейських містах. Тим часом чоловік Каменських Потап весь час критикує за те, що поїхав за кордон, поки в Україні війна.

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