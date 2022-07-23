Популярний український ведучий та інтерв'юер Слава Дьомін, який випускає своє ютуб-шоу "Слава+", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен поділився кадрами зі студії ранкового шоу та розповів про роботу у прямих ефірах.

Як відомо, близько місяця тому Слава почав працювати ведучим у ранковому шоу "Ранок з Україною". Однак тепер канал закривається, і він вирішив поділитися своїми емоціями з цього приводу. За словами Дьоміна, це був дуже цікавий досвід для нього, і він вдячний всій команді, яка працювала над шоу. Окремо ведучий подякував Лілії Ребрик, яка працювала з ним у парі.

Також Дьомін розповів про курйозні ситуації при роботі у прямому ефірі, які трапилися за цей час: "Пропрацював лише 1 місяць на каналі Україна. Це мій особистий короткий рекорд роботи. Але це був крутий місяць прямих ефірів. Коли ти маєш спілкуватися з гостем в ефірі і одночасно у вухо редактор тобі каже додаткову інформацію. Коли за 5 хвилин до ефіру гример випадково виливає на штани тональний крем та стиліст Женя терміново змінює гардероб.А ще коли під час прямих включень із гостем по скайпу редактор Вероніка у вухо кричить, що гість зірвався і не підключається і "треба тягнути час".

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