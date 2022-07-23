Злата показала, як можна оригінально та з користю провести свій ранок.

Популярна українська співачка Злата Огневич, яка була героїнею другого сезону шоу "Холостячка", активно висвітлює у мережі інформацію про захисників "Азовсталі". Нерідко співачка закликала шанувальників звертати увагу на ситуацію в країні, особливо із полоненими захисниками.

На цей раз співачка взяла участь у спеціальному марафоні на підтримку наших бійців. Як і очікувалося, Злата патріотично нагадала про героїв Азовсталі та розповіла про свої емоції від марафону.

"Бігу за Азовсталь. Пам'ятайте про військовий гарнізон, згадуйте про них щодня!" - Покликала Злата і показала, як зустріла ранок вихідного дня.

Також Злата часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала чарівні знімки з нової фотосесії та зацікавила новим хітом.

У підписі до публікації Огневич написала: "Світло нагадає нам, що буде завтра. Світло нагадає, вилікує рани… Рівно через тиждень прем'єра нового проекту та мого синглу #СВІТЛО. Музика — це потужний Голос, здатний привернути увагу всього світу до подій в Україні" .

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