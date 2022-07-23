Популярная украинская певица Злата Огневич, которая была героиней второго сезона шоу "Холостячка", активно освещает в сети информацию о защитниках "Азовстали". Нередко певица призывала поклонников обращать внимание на ситуацию в стране, особенно с плененными защитниками.
В этот раз певица приняла участие в специальном марафоне на поддержку наших бойцов. Как и ожидалось, Злата патриотично напомнила о героях Азовстали и рассказала о своих эмоциях от марафона.
"Бегу за Азовсталь. Помните о военном гарнизоне, вспоминайте о них каждый день!" - призвала Злата и показала, как встретила утро выходного дня.
Также Злата часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила очаровательные снимки из новой фотосессии и заинтриговала новым хитом.
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В подписи к публикации Огневич написала: "Свет напомнит нам, что будет завтра. Свет напомнит, вылечит раны… Ровно через неделю премьера нового проекта и моего сингла #СВІТЛО. Музыка — это мощный Голос, способный привлечь внимание всего мира к событиям в Украине".
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