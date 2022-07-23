На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар дав рецепт заварного крему з персиком та показав відео процесу приготування.
"Просто уявіть: персиковий заварний крем. З тими самими українськими персиками. Ті, що з Миколаїва та Херсона. Давайте приготуємо, бо це можливо", — радить Клопотенко.
Спершу просто вливаєте у сотейник 350 мл молока (чим жирніше - тим краще), додаєте 60г цукру і ставите прогріватися. З'явиться пара - знімайте з вогню. У великій мисці змішайте 2 жовтки, 1 яйце, 60г звичайного цукру, 10г ванільного, 50г борошна і перетріть це все до однорідної трохи побілівшої маси. Влийте туди половину молока та добре все перемішайте вінчиком.
"Молоко, яке залишилося у сотейнику, знов поставте на вогонь і вливайте туди тонесенько он ту другу масу з яйцями. Треба, доки вливаєте, інтенсивно помішувати вінчиком, доки крем не завариться. Там воно почне густіти трохи, але більш щільним стане, коли буде остигати", — пояснює "Майстер Шеф".
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Потім перелийте крем у миску, додайте 50г вершкового масла, перемішайте і додайте 3-4 ст.л. персикового пюре — все готово.
Клопотенко на відео також допустився однієї помилки: "Мій мозок от настільки запаморочився від усього, що я назвав персик ягодою. Не питайте, як це сталося, просто прийміть".
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