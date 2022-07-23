На своей странице в Instagram шеф-повар дал рецепт заварного крема с персиком и показал видео процесса приготовления.

"Просто представьте: персиковый заварной крем. С теми самыми украинскими персиками. Те, что из Николаева и Херсона. Давайте приготовим, потому что это возможно", — советует Клопотенко.

Сначала просто вливаете в сотейник 350 мл молока (чем жирнее – тем лучше), добавляете 60г сахара и ставите прогреваться. Появится пар – снимайте с огня. В большой миске смешайте 2 желтка, 1 яйцо, 60г обыкновенного сахара, 10г ванильного, 50г муки и перетрите это все до однородной немного побелевшей массы. Влейте туда половину молока и хорошо перемешайте венчиком.

"Молоко, которое осталось в сотейнике, снова поставьте на огонь и вливайте туда тоненько вон ту вторую массу с яйцами. Надо, пока вливаете, интенсивно помешивать венчиком, пока крем не заварится. Там оно начнет густеть немного, но более плотным станет, когда будет остывать", — объясняет "Мастер Шеф".

Затем перелейте крем в миску, добавьте 50г сливочного масла, перемешайте и добавьте 3-4 ст.л. персикового пюре – все готово.

Клопотенко на видео также допустил одну ошибку: "Мой мозг вот настолько закружился от всего, что я назвал персик ягодой. Не спрашивайте, как это произошло, просто примите".

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