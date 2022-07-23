Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни переселилася жити за кордон і стала активно гастролювати світом із концертами на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram.
Так, цього разу зіркова красуня виклала у мережі відео, в якому англійською мовою звернулася до миру із закликом підтримати українців під час війни. У короткому ролику Настя з пишним розпущеним волоссям та у білій футболці емоційно розповіла про війну в Україні, яку розв'язала росія.
У підписі до публікації Каменських розповіла, що стала учасницею світового руху World Unite For Ukraine, метою якого є об'єднання людей з усього світу та збирання коштів на гуманітарну допомогу українцям.
"Стала частиною World Unite For Ukraine – глобальної події, покликаної допомогти постраждалим українцям та зібрати кошти на харчування та житло для переселенців, на медичне приладдя та обладнання, одяг та багато іншого. Дякую @worlduniteforukraine за можливість виступити на підтримку України! І дякую за допомогу Україні!", - розповіла Каменських.
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