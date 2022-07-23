Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны переселилась жить за границу и стала активно гастролировать по миру с концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram.
Так, в этот раз звездная красотка выложила в сети видео, в котором на английском языке обратилась к миру с призывом поддержать украинцев во время войны. В коротком ролике Настя с пышными распущенными волосами и в белой футболке эмоционально рассказала о войне в Украине, которую развязала россия.
В подписи к публикации Каменских рассказала, что стала участницей мирового движения World Unite For Ukraine, целью которого является объединение людей со всего мира и сбор средств на гуманитарную помощь украинцам.
"Стала частью World Unite For Ukraine – глобального события, призванного помочь пострадавшим украинцам и собрать средства на питание и жилье для переселенцев, на медицинские принадлежности и оборудование, одежду и многое другое. Спасибо @worlduniteforukraine за возможность выступить в поддержку Украины! И спасибо за помощь Украине!", - рассказала Каменских.
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Также Politeka писала, что "Обещаю, что не остановлюсь": Каменских выступила на мексиканском радио и рассказала об Украине.