Певица записала видео, в котором в очередной раз обратилась к миру с призывом поддержать Украину.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны переселилась жить за границу и стала активно гастролировать по миру с концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram.

Так, в этот раз звездная красотка выложила в сети видео, в котором на английском языке обратилась к миру с призывом поддержать украинцев во время войны. В коротком ролике Настя с пышными распущенными волосами и в белой футболке эмоционально рассказала о войне в Украине, которую развязала россия.

В подписи к публикации Каменских рассказала, что стала участницей мирового движения World Unite For Ukraine, целью которого является объединение людей со всего мира и сбор средств на гуманитарную помощь украинцам.

"Стала частью World Unite For Ukraine – глобального события, призванного помочь пострадавшим украинцам и собрать средства на питание и жилье для переселенцев, на медицинские принадлежности и оборудование, одежду и многое другое. Спасибо @worlduniteforukraine за возможность выступить в поддержку Украины! И спасибо за помощь Украине!", - рассказала Каменских.

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