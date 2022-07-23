Популярна українська співачка та кума шоумена Дзідзьо Оля Цибульська, яка з початку війни разом із родиною перебралася на західну Україну, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня опублікувала незвичайне відео, в якому показала найяскравіші моменти своєї роботи на телеканалі "Україна", який припинив своє мовлення.

У ролику можна побачити нарізку фрагментів із різних концертів, шоу та телепередач, у яких брала участь Оля на телеканалі "Україна". Тут Оля показала себе в ролі "Скандала" на грандіозному шоу "Маска", і в ролі провідної кулінарної програми, і її інтерв'ю, і поява різних образів.

У підписі до публікації Цибульська розповіла про телеканал і щасливі моменти на зйомках, а також подякувала всім, з ким працювала: "Цією публікацією я хочу сказати ДЯКУЮ кожному, хто створював канал. Дякую за неймовірні роки разом, за справжнє відчуття великого шоу-бізнесу, великого телебачення та високого професіоналізму без кулуарних брудних історій.У відео лише 1% з мільйона нашого розділеного щастя, спогадів та досягнень.Я переконана, що безліч перемог, як і одна, довгоочікувана, спільна – ще попереду. зустрічі!".

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