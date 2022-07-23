Популярная украинская певица и кума шоумена Дзидзьо Оля Цибульская, которая с начала войны вместе с семьей перебралась на западную Украину, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка опубликовала необычное видео, в котором показала самые яркие моменты со своей работы на телеканале "Украина", который прекратил свое вещание.

В ролике можно увидеть нарезку фрагментов с разных концертов, шоу и телепередач, в которых участвовала Оля на телеканале "Украина". Здесь Оля показала себя в роли "Скандала" на грандиозном шоу "Маска", и в роли ведущей кулинарной программы, и ее интервью, и появление в разных образах.

В подписи к публикации Цибульская рассказала о телеканале и счастливых моментах на съемках, а также поблагодарила всех, с кем работала: "Этой публикацией я хочу сказать СПАСИБО каждому, кто создавал канал. Спасибо за невероятные годы вместе, за подлинное ощущение большого шоу-бизнеса, большого телевидения и высокого профессионализма без кулуарных грязных историй. В видео только 1% из миллиона нашего разделенного счастья, воспоминаний и достижений. Я убеждена, что множество побед, как и одна, долгожданная, общая – еще впереди. Люблю вас, прекрасные люди. До встречи!".

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