Як повідомляє Politeka.net , дружина ведучого Володимира Остапчука Крістіна Гірник, яка нещодавно влаштовувала собі невеликий відпочинок і не так часто з'являлася у мережі, знову починає розповідати про себе. Цього разу Крістіна заговорила про переживання та складнощі, пов'язані зі ситуацією в країні.
На цей раз Крістіна після прогулянки поділилася міркуваннями про те, кому справді важко.
«Щодня, коли я думаю, що нам тут важко… То розумію, що складно не нам, а українським захисникам! Тому з Вовою ми намагаємось як можемо докладати зусиль у допомозі. Зборами, закупівлями для них.
І разом із вами ми робимо велику справу. Зараз у Вови збір, який точно зможемо сьогодні закрити!» – поділилася Христина.
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Раніше після повернення з відпустки Крістіна одягла літній костюм коричневого відтінку: сорочку оверсайз та широкі шорти, які доповнила білою футболкою та чорним ременем. У руках стильна юристка тримала склянку з водою та телефон.
Варто зазначити, що Володимир Остапчук одружився з юристом Христиною Гірником 15 жовтня 2020 року. Весільна церемонія проходила у заміському комплексі під Києвом. У січні 2021 року Володимир Остапчук повідомив, що дружина взяла його прізвище.
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