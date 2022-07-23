Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая недавно устраивала себе небольшой отдых и не так часто появлялась в сети, снова начинает рассказывать о себе. В этот раз Кристина заговорила о переживаниях и сложностях, связанными с обстановкой в стране.

В этот раз Кристина после прогулки поделилась рассуждениями о том, кому действительно тяжело.

«Каждый день, когда я думаю, что нам здесь тяжело… То понимаю, что сложно не нам, а украинским защитникам! Поэтому с Вовой мы пытаемся как можем прикладывать усилия в помощи. Сборами, закупками для них.

И вместе с вами мы делаем великое дело. Сейчас у Вовы сбор, который точно сможем сегодня закрыть!» - поделилась Кристина.

Ранее после возвращения из отпуска Кристина надела летний костюм коричневого оттенка: рубашку оверсайз и широкие шорты, которые дополнила белой футболкой и черным ремнем. В руках стильная юристка держала стакан с водой и телефон.

Стоит отметить, что Владимир Остапчук женился на юристе Кристине Горняк 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. В январе 2021 года Владимир Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.

Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.

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