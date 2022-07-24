Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік-актор якої Андрій Федінчик пішов воювати, поділилася у своєму Instagram відео, на якому виконує вірш-молитву про воїнів.

У ролику актриса з'явилася в незвичайному образі – не військова форма з маленьким українським прапором на шиї. Її волосся завите і акуратно укладене, а на обличчі легкий природний макіяж. Вона, стримуючи сльози, читає зворушливий вірш про молитви за українських солдатів.

У підписі до публікації Денисенко написала: "150 днів війни… Сьогодні така улюблена вами #наталкачиталка особлива для мене. Молитва – це той стан, який рятував мене психологічно та морально, надав віри та сили в завтрашній день. Ми повинні пам'ятати, кому ми зобов'язані. кожному безпечному моменту, і цінувати наших героїв!

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію Наталки: "Дякую", "Божого благословення нашим захисникам", "До мурашок", "Сльози на очах", "Наталочко, ви – неймовірна!", "Як завжди, чарівно", "Ці слова , мабуть, звучать зараз у душі кожного українця", "Серце болить за наших чоловіків", "Ви мене надихаєте! Слава Україні!"

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