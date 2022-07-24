Популярная украинская актриса и звезда сериала "Кріпосна" Наталка Денисенко, муж-актер которой Андрей Фединчик ушел воевать, поделилась в своем Instagram видео, на котором исполняет стих-молитву о воинах.

В ролике актриса появилась в необычном образе – на не военная форма с маленьким украинским флагом на шее. Ее волосы завиты и аккуратно уложены, а на лице легкий естественный макияж. Она, сдерживая слезы, читает трогательный стих о молитвах за украинских солдат.

В подписи к публикации Денисенко написала: "150 дней войны… Сегодня такая любимая вами #наталкачиталка особенная для меня. Молитва – это то состояние, которое спасало меня психологически и морально, придало веру и силу в завтрашний день. Мы должны помнить, кому мы обязаны каждому безопасному моменту, и ценить наших героев! #славагероям #віршіукраїнськоюмовою #віршіпровійну. (автор стиха мне неизвестен)".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию Наталки: "Спасибо", "Божьего благословения нашим защитникам", "До мурашек", "Слезы на глазах", "Наталочка, вы – невероятная!", "Как всегда, неотразимо", "Эти слова, пожалуй, звучат сейчас в душе каждого украинца", "Сердце болит за наших мужчин", "Вы меня вдохновляете! Слава Украине!".

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