Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни переїхала жити за кордон і стала активно гастролювати світом із концертами на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram.

Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережі відео, в якому англійською мовою виконує пісню, що щемить, про повернення додому. За словами Насті, вона присвятила цю композицію українцям, які втратили свої домівки та постраждали через війну. Зазначимо, що співачка виконувала цю пісню у рамках всесвітнього проекту трансляцій World Unite For Ukraine, учасницею якого стала.

У підписі до публікації Каменських написала: "Back Home" на @worlduniteforukraine. Цим виступ, як і кожен попередній та наступний, я присвячую українцям: Тим, хто втратив будинок, хто змушений був тікати від війни – в інші області чи навіть інші країни. Або тим, кого війна розлучила з близькими, у кого вона забрала роботу, спокій та звичне життя. Тобто кожному з нас. І хоча нас поєднує загальний біль, нас об'єднує ще й спільна віра, кохання та спільна мета!".

Нагадаємо, "Якщо ми переживемо…": Гвоздьова з "Танців зі зірками" розповіла про труднощі з будівництвом дому.

Як повідомляла Politeka, "Мій особистий рекорд": Слава Дьомін розповів про найяскравіші "фейли" у прямому ефірі.

Також Politeka писала, що "Обіцяю, що не зупинюся": Каменських виступила на мексиканському радіо та розповіла про Україну.