Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны переехала жить за границу и стала активно гастролировать по миру с концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram.

Так, в этот раз звездная красотка выложила в сети видео, в котором на английском языке исполняет щемящую песню о возвращении домой. По словам Насти, она посвятила эту композицию украинцам, которые потеряли свои дома и пострадали из-за войны. Отметим, что певица исполняла эту песню в рамках всемирного проекта трансляций World Unite For Ukraine, участницей которого стала.

В подписи к публикации Каменских написала: "Back Home" на @worlduniteforukraine. Этим выступление, как и каждое предыдущее и следующее, я посвящаю украинцам: Тем, кто потерял дом, кто вынужден был убегать от войны – в другие области или даже в другие страны. Или тем, кого война разлучила с близкими, у кого она забрала работу, покой и привычную жизнь. То есть, каждому из нас. И хотя нас объединяет общая боль, нас объединяет еще и общая вера, любовь и общая цель!".

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