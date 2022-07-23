Як пише Politeka.net , Михайло Заливако став головним героєм шоу "Холостяк" в одному із сезонів, а також рік жив разом із переможницею шоу. Тільки зараз він почав розповідати про своє життя та ділитися подробицями зі своїх буднів.

Справа в тому, що Михайло розлучився з Ганною і довгий час про це мовчав, не бажаючи докладних розпитувань. У мережі він не з'являвся і не давав коментарів. Сама Богдан заявила про це в Інстаграмі тільки після того, як зібралася з силами.

Міахіл же вважав за краще обійти стороною публічні висловлювання. Натомість він порадував публіку кадрами з відео з монтажним склейкою. Наче веселячись з Ентоні Хопкінсом, Михайло потанцював і отримав капелюхом по обличчю.

«Так так, повз проходив 😆 @anthonyhopkins» - пише Заливако.

У мережі підтримують: «Аха ха, клас 😂; Це було вчора після 22.30?😂🤟; Клас 👍😂; Миша 🔥😂латинські танці це твоє 🔥; Чудово 👏; Бровкою грайливо мати 💃; Клас 🙌; Найкраще за сьогодні😂; Чому так смішно 😂; Я щось не знаю про переваги Хопкінса? 😉 😂; Круто дуже».

«Хлопці, дякую вам велике за всі відповіді. За те, що стільки всього написали про повернення, побажання – супер, дякую! Трішки про себе. Нікуди не втік, не поїхав. Я у Києві, працюю у Києві, кажемо так. Щодо переїзду – немає і не хочеться, я вірю та люблю нашу країну, вірю в те, що ми переможемо.

У наступні дні розповідатиму більше про себе, ніж займаюся, що роблю. І більше гумору, бо довкола і так багато всього сумного. Буде більше!" – поділиться Заливако.

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