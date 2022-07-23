Как пишет Politeka.net, Михаил Заливако стал главным героем шоу "Холостяк" в одном из сезонов, а также год жил вместе с победительницей шоу. Только сейчас он начал рассказывать о своей жизни и делиться подробностями из своих будней.

Дело в том, что Михаил расстался с Анной и долгое время молчал об этом, не желая подробных распросов. В сети он не появлялся и комментариев не давал. Сама Богдан заявила о этом в Инстаграм только после того, как собралась с силами.

Миахил же предпочел обойти стороной публичные высказывания. Вместо этого он повеселил публику кадрами из видео с монтажной склейкой. Словно веселясь с Энтони Хопкинсом, Михаил потанцевал и получил шляпой по лицу.

«Да да, мимо проходил😆 @anthonyhopkins» - пишет Заливако.

В сети поддерживают: «Аха ха, класс😂; Это вчера было после 22.30?😂🤟; Класс 👍😂; Миша 🔥😂латинские танцы это твое 🔥; Отлично 👏; Бровкой игриво ать ать 💃; Класс 🙌; Лучшее за сегодня😂; Почему так смешно😂; Я что-то не знаю о предпочтениях Хопкинса? 😉 😂; Круто очень».

«Ребят, спасибо вам большое за все ответы. За то, что столько всего написали о возвращении, пожелания – супер, спасибо! Немножко о себе. Никуда не убежал, не уехал. Я в Киеве, работаю в Киеве, кажем так. По поводу переезда – нет и не хочется, я верю и люблю нашу страну, верю в то, что мы победим.

В следующие дни буду рассказывать больше о себе, чем занимаюсь, что делаю. И больше юмора, потому что вокруг и так много всего грустного. Будет больше!» - поделится Заливако.

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