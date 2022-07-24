Популярний український музикант та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який нещодавно став батьком вдруге – у нього народилася дочка Соломія, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу артист виклав миле фото з Німеччини та анонсував концерт у Франкфурті.

На новій фотографії, яку Святослав зробив сам, він позує на прогулянці серед зелені у Франкфурті. Перед камерою він з'явився у яскравій синій футболці та з бездротовими навушниками у вухах. На цьому знімку можна побачити, що у музиканта помітно посивіла борода, а виглядає він так, ніби щойно прокинувся.

У підписі до публікації Вакарчук анонсував зустріч із фанатами на благодійному концерті: "Привіт, Франкфурте! Race for Ukraine вранці. #HelpforUkraine увечері. До зустрічі сьогодні у Jahrhunderthalle". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію артиста: "Добре провести час у Франкфурті", "Було б чудово побачити вас на Кіпрі. Є такі плани? Тисячі людей будуть вітати вас тут", "Ми підсадили на вашу музику німців! Сьогодні всі разом прийдемо на концерт, підтримаємо Україну", "Дуже чекаємо на зустріч".

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