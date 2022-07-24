Популярний український музикант та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який нещодавно став батьком вдруге – у нього народилася дочка Соломія, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу артист виклав миле фото з Німеччини та анонсував концерт у Франкфурті.

На новій фотографії, яку Святослав зробив сам, він позує на прогулянці серед зелені у Франкфурті. Перед камерою він з'явився у яскравій синій футболці та з бездротовими навушниками у вухах. На цьому знімку можна побачити, що у музиканта помітно посивіла борода, а виглядає він так, ніби щойно прокинувся.

У підписі до публікації Вакарчук анонсував зустріч із фанатами на благодійному концерті: "Привіт, Франкфурте! Race for Ukraine вранці. #HelpforUkraine увечері. До зустрічі сьогодні у Jahrhunderthalle". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію артиста: "Добре провести час у Франкфурті", "Було б чудово побачити вас на Кіпрі. Є такі плани? Тисячі людей будуть вітати вас тут", "Ми підсадили на вашу музику німців! Сьогодні всі разом прийдемо на концерт, підтримаємо Україну", "Дуже чекаємо на зустріч".

Популярні новини зараз

Знищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовою

"Холостяк" Макацарія влаштував розкішне весілля з 20-річною красунею в Грузії: перші кадри церемонії

Біда трапилася з переможцем "Голосу країни" Лазановським, без "швидкої" не обійшлося: "Можу, вмію, практикую..."

"Холостячка" Огневич зважилася на новий експеримент із зовнішністю, фото результату: "Покидають чат..."

Біда трапилася з Ганною Трінчер, зірка звернулася до українок: "Дівчата, не виходимо надвір без..."
Показати ще

Нагадаємо, "Якщо ми переживемо…": Гвоздьова з "Танців зі зірками" розповіла про труднощі з будівництвом дому.

Як повідомляла Politeka, "Мій особистий рекорд": Слава Дьомін розповів про найяскравіші "фейли" у прямому ефірі.

Також Politeka писала, що "Обіцяю, що не зупинюся": Каменських виступила на мексиканському радіо та розповіла про Україну.