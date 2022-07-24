Популярный украинский музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который недавно стал отцом второй раз – у него родилась дочь Соломия, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил милое фото из Германии и анонсировал концерт во Франкфурте.

На новой фотографии, которую Святослав сделал сам, он позирует на прогулке среди зелены во Франкфурте. Перед камерой он появился в яркой синей футболке и с беспроводными наушниками в ушах. На этом снимке можно увидеть, что у музыканта заметно поседела борода, а выглядит он так, будто только что проснулся.

В подписи к публикации Вакарчук анонсировал встречу с фанатами на благотворительном концерте: "Привет, Франкфурт! Race for Ukraine утром. #HelpforUkraine вечером. До встречи сегодня в Jahrhunderthalle". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста: "Хорошо провести время во Франкфурте", "Было бы здорово увидеть вас на Кипре. Есть такие планы? Тысячи людей будут приветствовать вас здесь", "Мы подсадили на вашу музыку немцев! Сегодня все вместе придем на концерт, поддержим Украину", "Очень ждем встречи".

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