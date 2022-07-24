На своїй сторінці в Instagram Мартиновська розмістила своє ефектне архівне фото, але поділилася сумним одкровенням.
"Сьогодні четвертий раз за ці 5 місяців вранці піднялась на пробіжку. Чесно кажучи, я ніколи раніше не мала такої апатії, абсолютної апатії по відношенню до себе. Раніше мені не потрібно було шукати мотивацію. А в цей період не хотілося нічого робити, взагалі нічого. Навіть з ліжка вставати, хоча я завжди ранньою пташкою була", — розповідає зірка "Майстер Шеф".
Ольга зізнається, що це стосується лише особистих справ, якщо потрібно комусь допомогти — вона готова встати й діяти.
"А для себе - ні спортом займатися, ні слідкувати за харчуванням, ні за кількістю нових зморшок….і найголовніше - мені не хотілося думати про своє майбутнє, про якесь інакше тепер майбутнє, яке я не вибирала… ні шукати роботу, ні будувати новий бізнес, ні шукати житло, ні влаштовувати Віруню в школу..нічого не хотілося… та й зараз, якщо чесно я ще не палаю бажанням", — пояснює шеф.
Знищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовою
"Холостяк" Макацарія влаштував розкішне весілля з 20-річною красунею в Грузії: перші кадри церемонії
"Не мають жодного відношення до ракетної атаки": міністр оборони Туреччини передав цинічну заяву Кремля
"Впевнений, Русічці це сподобається": вдівець Писанки прийняв важливе рішення
Чекайте на SMS: українцям повідомили про гроші, які прийдуть на їхні картки "Ощадбанку", кому можна розраховувати
Вона також додала, що раніше з таким не стикалася.
"Тепер знаю як то воно бува. І більше так не хочу! Жахливий стан. Хочу знову хотіти🙏", — наголосила Мартиновська.
Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" далеко від батьківщини показала свою підрослу дочку.
Як повідомляла Politeka, Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" чесно зізналася, скільки важить.
Також Politeka писала, що Ольга Мартиновська засвітилася в компанії красеня-француза.