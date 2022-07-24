На своей странице в Instagram Мартыновская разместила свое эффектное архивное фото, но поделилась печальным откровением.

"Сегодня в четвертый раз за эти 5 месяцев утром поднялась на пробежку. Честно говоря, я никогда раньше не имела такой апатии, абсолютной апатии по отношению к себе. Раньше мне не нужно было искать мотивацию. А в этот период не хотелось ничего делать, вообще ничего . Даже с кровати вставать, хотя я всегда ранней птичкой была", - рассказывает звезда "Мастер Шеф".

Ольга признается, что это касается только личных дел, если нужно кому-то помочь — готова встать и действовать.

"А для себя – ни спортом заниматься, ни следить за питанием, ни за количеством новых морщин….и самое главное – мне не хотелось думать о своем будущем, о каком-то другом теперь будущем, которое я не выбирала… ни искать работу, ни строить новый бизнес, ни искать жилье, ни устраивать Веруню в школу… ничего не хотелось… да и сейчас, если честно я еще не пылаю желанием», — объясняет шеф.

Она также добавила, что раньше с таким не сталкивалась.

"Теперь знаю как оно бывает. И больше так не хочу! Ужасное состояние. Хочу опять хотеть", - подчеркнула Мартыновская.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" вдали от родины показала свою подросшую дочь.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

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