Відомий кулінар та суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська показала свою кохану та єдину дочку, Віру.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Ольга Мартиновська зі своєю 5-річною дочкою виїхали за кордон. Наразі вони перебувають у Празі, де Ольга збирає кошти на допомогу ЗСУ.

У своїх Instagram-сторіс відомий кулінар вирішила підбадьорити українців, які залишились на батьківщині.

Разом зі своєю донечкою вони зробили серце з рук. Ольга жартівливо зізналася, що Віра вийшла краще.

«Ми шлемо вам любов», - підписала кадр вона.

Раніше Ольга Мартиновська розповіла про батьків, які перебувають недалеко від зони бойових дій у Миколаївській області.

"Батьківський будинок у Миколаївській області. Ма і Па залишилися там і навіть не зібралися нікуди рухатися... А зараз тим більше - медовий сезон починається, поле треба сіяти, місто доглядай, щоб усіх нагодувати за потреби. У вас теж батьки дорослі та неслухняні" ?", - Запитала Ольга.

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