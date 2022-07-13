На своїй сторінці в Instagram Мартиновська розмістила фото зі своїм французьким колегою та розповіла, як він їй допоміг.

"Хочу ближче познайомити вас з великим шефом. Великий не тільки за статусом, а й душею. Янік Алено віддав нам повністю зал і кухню, аби могло зібратися 85 людей на вечерю. Щоразу запевняюся, що справжні шефи - це величезні добряки, щедрі і відкриті люди!", — розповіла Ольга.

Мартиновська також розповіла, як європейці ставляться до України.

"Правду кажучи, тут в Європі, всі прогнозують не найшвидшу нашу перемогу і всі готуються до затяжної війни… так прикро, але тверезо! Ми з вами це теж вже розуміємо! Та здаватися ніхто не збирається, чуєте!?? Нас підтримують, в нас вірять, ми зможемо!💙",— наголосила зірка "Майстер Шеф".

Вололимир Ярославський оцінив публікацію своїм лайком. Українці в коментарях також захоплюються другом Мартиновської: "Файний парубок він".

Ольга також порекомендувала українцям за можливості відвідати ресторани Яніка в Парижі: "Це буде ваш кращий експіріанс".

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але з цікавою деталлю.

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