Дружина актора студії "Квартал 95" Степана Казаніна Наталія, яка народилася та половину життя прожила в росії, розповіла про свої почуття.

На своїй сторінці в Instagram дружина коміка розмістила довгий пост, в якому поділилася роздумами про прірву між українцями та росіянами.

"Мені часто сниться один і той же сон... Я в своєму старому будинку, на своїй старій, уже чужій батьківщині... Я пам'ятаю всі його тріщини. Вицвілі шпалери, незручний розкладний диван, дивні штори кольору незрілого абрикоса. Мені завжди було там незатишно. А тепер чомусь страшно", - зізнається Наталя.

Дружина Степана Казаніна тепер увесь час думає про те, що вона відчувала б, якби зараз опинилася в росії.

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"Заглядала б людям у вічі, намагаючись зрозуміти, що в них усередині? Страх, сором, ненависть, співчуття? Про що вони говорять із сусідами на лавці, з родиною на кухні, зі своєю совістю наодинці? Цы люди, з якими я провела добру половину життя... І так і не пізнала... Як наші шляхи розійшлися? Начебто одні правила зубрили, одні книги читали, одні пісні слухали", — пише дружина зірки "Квартал 95".

За словами Казаніної, поки українці моляться за наших чоловіків, росіяни своїх кидають та продають за «Лади» та закриті іпотеки.

"Тепер між нами безодня... Тільки ми залишилися на твердій землі. Вільною та самовідданою! А у них під ногами пекельні хиткі піски, які потягнуть за собою все... Цю мерзенну злість, цю мовчазну зраду і навіть цю уявну імперську велич...", - резюмує Наталя.

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