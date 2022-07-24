На своїй сторінці в Instagram дружина коміка розмістила довгий пост, в якому поділилася роздумами про прірву між українцями та росіянами.
"Мені часто сниться один і той же сон... Я в своєму старому будинку, на своїй старій, уже чужій батьківщині... Я пам'ятаю всі його тріщини. Вицвілі шпалери, незручний розкладний диван, дивні штори кольору незрілого абрикоса. Мені завжди було там незатишно. А тепер чомусь страшно", - зізнається Наталя.
Дружина Степана Казаніна тепер увесь час думає про те, що вона відчувала б, якби зараз опинилася в росії.
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"Заглядала б людям у вічі, намагаючись зрозуміти, що в них усередині? Страх, сором, ненависть, співчуття? Про що вони говорять із сусідами на лавці, з родиною на кухні, зі своєю совістю наодинці? Цы люди, з якими я провела добру половину життя... І так і не пізнала... Як наші шляхи розійшлися? Начебто одні правила зубрили, одні книги читали, одні пісні слухали", — пише дружина зірки "Квартал 95".
За словами Казаніної, поки українці моляться за наших чоловіків, росіяни своїх кидають та продають за «Лади» та закриті іпотеки.
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"Тепер між нами безодня... Тільки ми залишилися на твердій землі. Вільною та самовідданою! А у них під ногами пекельні хиткі піски, які потягнуть за собою все... Цю мерзенну злість, цю мовчазну зраду і навіть цю уявну імперську велич...", - резюмує Наталя.
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