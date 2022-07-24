На своей странице в Instagram жена комика разместила длинный пост, в котором поделилась размышлениями о пропасти между украинцами и россиянами.

"Мне часто снится один и тот же сон… Я в своем старом доме, на своей старой, уже чужой родине… Я помню все его трещинки. Выцветшие обои, неудобный раскладной диван, странные шторы цвета неспелого абрикоса. Мне всегда было там неуютно. А теперь почему-то страшно", — признается Наталья.

Жена Степана Казанина теперь все время думает о том, что бы она чувствовала, если бы сейчас оказалась в россии.

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"Заглядывала бы людям в глаза, пытаясь понять, что у них внутри? Страх, стыд, ненависть, сочувствие? О чём они говорят с соседями на лавочке, с семьёй на кухне, со своей совестью наедине? Эти люди, с которыми я провела добрую половину жизни. И так и не узнала… Как наши пути разошлись? Вроде одни правила зубрили, одни книги читали, одни песни слушали. Хотя чему я удивляюсь...", — пишет супруга звезды "Квартал 95".

По словам Казаниной, пока украинцы молятся за наших мужчин, россияне своих бросают и продают за «Лады» и закрытые ипотеки.

"Теперь между нами бездна… Только мы остались на твердой земле. Свободной и самоотверженной! А у них под ногами адские зыбучие пески, которые утянут за собой всё… Эту мерзкую злобу, это молчаливое предательство и даже это мнимое имперское величие…", — резюмирует Наталья.

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