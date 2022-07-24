Як пише Politeka.net , дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук є популярною українською актрисою, ролі якої неодноразово обговорювали в мережі. Артистка любить показувати різні моменти життя, на сторінці в Інстаграм.

Нещодавно разом із синами Анна вирушила на відпочинок, про що одразу повідомила у Сторі. Також Саліванчук насмішила незручним моментом із дітьми.

«Мамо, вона стара. Ну, скоро 37… Ну, все, дожилася. Виходжу я з ультрафонафорезу і маленька така дівчинка дивиться на мене і каже: мамо, вона що стара? Я говорю: ні, сонечко, просто в мене невеликий перелом. А вона: а я думала, що на милицях ходять лише старі. Люблю дитячу логіку та висновки» - посміялася Ганна з незручного випадку.

Також Ганна поділилася яскравими кадрами, з'явившись у патріотичному вбранні.

На кадрах Ганна була в купальнику на мотузочках у синьо-жовтих кольорах. на руках у Саліванчука можна побачити браслет теж в українських кольорах.

"Привіт, я з України", "Гарні очі", "Це ви на озері?", "Красуня", "Ти за цей час сильно змінилася. Привіт від ЗСУ", "Красуня, Слава Україні", "Найкрасивіша", "Справжня українка", - відповіли у мережі.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" висловилася про потаємне після місяців мовчання

А ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" у маленькому купальнику похвалилася спекотним відпочинком

Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук у патріотичному вбранні показала фігуру з різних ракурсів