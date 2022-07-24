Как пишет Politeka.net, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук является популярной украинской актрисой, роли которой не раз обсуждали в сети. Артистка любит показывать разные моменты из жизни, на странице в Инстаграм.

Недавно вместе с сыновьями Анна отправилась на отдых, о чем сразу сообщила в Стори. Также Саливанчук насмешила неловким моментом с детьми.

«Мама, она что старая. Ну, скоро 37… Ну все, дожилась. Выхожу я с ультрафонафореза и маленькая девочка такая смотрит на меня и говорит: мама, она что старая? Я говорю: нет, солнышко, просто у меня небольшой перелом. А она: а я думала, что на костылях ходят только старики. Обожаю детскую логику и выводы» - посмеялась Анна над неловким случаем.

Также Анна поделилась яркими кадрами, появившись в патриотическом наряде.

На кадрах Анна была в купальнике на веревочках в сине-желтых цветах. на руках у Саливанчук можно увидеть браслет тоже в украинских цветах.

"Привет, я из Украины", "Красивые глаза", "Это вы на озере?", "Красотка", "Ты за это время сильно поменялась. Привет от ВСУ", "Красотка, Слава Украине", "Самая красивая", "Настоящая украинка", - ответили в сети.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" высказалась о сокровенном после месяцев молчания

А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" в маленьком купальнике похвасталась жарким отдыхом

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в патриотическом наряде показала фигуру с разных ракурсов