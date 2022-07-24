На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати запечений перець.

"Свіжим я його не дуже люблю, а ось запечений - смакота просто. Беріть не товсті та продовгуваті сорта - в них менше насіння і щільна проте соковита мякіть, яка під час запікання не втрачає багато вологи. Але рецепт працюватиме з будь-яким перцем!", — пояснює Ярославський.



Для рецепту Володимир бере:

1 кг перців

2 зубочки часнику

трохи кінзи та петрушки

оливкова олія або запашна домашня

сіль

бальзамічний оцет (можна замінити на сік лимону чи яблучний оцет)

плюс м’який козячий молодий сир (або бринза)

"В перця видалив насіння і розрізав навпіл, змастив поверхню рослинною олією. Поставив у розігріту духовку. Зачекав поки поверхня (шкірка) перців прямо майже уся згорить. Не хвилюйтесь - так треба! Дістаю готові перці, накриваю фольгою чи можна ще рушником та чекаю поки охолоне. Очищаю перці від засмаглої шкірочки - коли вона саме спалена це дуже легко робити", — розповідає кухар.



Далі зірка "Майстер Шеф" додає до перців сіль, олію, оцет та подрібнені часник, кінзу і петрушку, потім все перемішує.

"Подаю з шматочками молодого сиру як закуску. Дуже смачно робити брускети з таким перцем або можна його використовувати у салати чи основні страви - як додатковий гарнір", — радить Ярославський.



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