На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати запечений перець.
"Свіжим я його не дуже люблю, а ось запечений - смакота просто. Беріть не товсті та продовгуваті сорта - в них менше насіння і щільна проте соковита мякіть, яка під час запікання не втрачає багато вологи. Але рецепт працюватиме з будь-яким перцем!", — пояснює Ярославський.
Для рецепту Володимир бере:
- 1 кг перців
- 2 зубочки часнику
- трохи кінзи та петрушки
- оливкова олія або запашна домашня
- сіль
- бальзамічний оцет (можна замінити на сік лимону чи яблучний оцет)
- плюс м’який козячий молодий сир (або бринза)
"В перця видалив насіння і розрізав навпіл, змастив поверхню рослинною олією. Поставив у розігріту духовку. Зачекав поки поверхня (шкірка) перців прямо майже уся згорить. Не хвилюйтесь - так треба! Дістаю готові перці, накриваю фольгою чи можна ще рушником та чекаю поки охолоне. Очищаю перці від засмаглої шкірочки - коли вона саме спалена це дуже легко робити", — розповідає кухар.
Далі зірка "Майстер Шеф" додає до перців сіль, олію, оцет та подрібнені часник, кінзу і петрушку, потім все перемішує.
"Подаю з шматочками молодого сиру як закуску. Дуже смачно робити брускети з таким перцем або можна його використовувати у салати чи основні страви - як додатковий гарнір", — радить Ярославський.
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Нагадаємо, суддя "Майстер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.
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