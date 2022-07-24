На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить запеченный перец.
"Свежим я его не очень люблю, а вот запеченный - вкуснотища просто. Берите не толстые и продолговатые сорта - у них меньше семян и плотная, однако сочная мякоть, которая во время запекания не теряет много влаги. Но рецепт будет работать с любым перцем!" , – объясняет Ярославский.
Для рецепта Владимир берет:
- 1 кг перцев
- 2 зубочка чеснока
- немного кинзы и петрушки
- оливковое масло или душистое домашнее
- соль
- бальзамический уксус (можно заменить сок лимона или яблочный уксус)
- плюс мягкий козьий молодой сыр (или брынза)
"У перца удалил семена и разрезал пополам, смазал поверхность растительным маслом. Поставил в разогретую духовку. Подождал пока поверхность (кожура) перцев прямо почти вся сгорит. Не волнуйтесь - так надо! Достаю готовые перцы, накрываю фольгой или можно еще полотенцем и жду пока остынет. Очищаю перцы от загорелой кожицы - когда она как раз сожжена это очень легко делать", - рассказывает повар.
Далее звезда "Мастер Шеф" добавляет к перцам соль, масло, уксус и измельченные чеснок, кинзу и петрушку, затем все перемешивает.
"Подаю с кусочками молодого сыра как закуску. Очень вкусно делать брускеты с таким перцем или можно его использовать в салаты или основные блюда – как дополнительный гарнир", - советует Ярославский.
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