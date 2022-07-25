Популярний український комік, шоумен та ведучий Олександр Еллерт, який став переможцем шоу "Холостяка" та будував стосунки з актрисою Ксенією Мішиною, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірковий красень поділився чарівним фото з донькою-підлітком.

На новій фотографії Олександра та його 14-річну доньку Елю зафіксовано в дивовижній локації десь на висоті з приголомшливим видом на місто. Перед камерою комік з'явився у темній худорлявості з яскравим принтом, а його дочка у зеленій блузці зі склянкою в руках. Увагу привертає незвичайна зачіска юної красуні – її волосся тут яскравого червоного кольору, воно недбало укладене, а на її обличчі немає макіяжу, лише кумедний вираз.

У підписі до публікації Еллерт написав: "Моя риба". А шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артиста, засинаючи його і доньку компліментами: "Дуже схожа на батька", "Двоє зі скриньки, однакові з обличчя", "Дуже схожа на тебе", "Схожа на тата, дуже-дуже", "Красуня. Кілька років і дідусем будеш", "Татова дочка", "Як дві краплі води", "Елі цього року виповниться 15 років? Виросла вже молоденька дівчина", "Дуже схожа на батька, особливо по очах", "От яка вона - взаємна і безумовна любов!".

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