Популярна українська балерина та багаторічна суддя шоу "Танців зі зірками" Катерина Кухар, яка активно гастролює світом та просуває українську культуру та балет, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала миле фото з донькою Настею та керівницею Міжнародної Академії Балету.

Як видно, на фотографії красуні зафіксовані на веранді гарного будинку в Сіетлі, мабуть, там зараз мешкають діти Катерини та її чоловіка Олександра Стоянова. Перед камерою Кухар з'явилася в білому вбранні, вона мило посміхається і тримає кілька букетів квітів. На знімку можна побачити, що дочка балерини Настя помітно зросла останнім часом.

У підписі до публікації Кухар написала: "Раді повідомити, що у Міжнародній Академії Балету @iba.ibt розпочинається сезон майстер-класів. Цього року у нас особлива місія. Ми маємо привнести не лише тонкощі нашого багаторічного досвіду, а й поділитися особливостями національного балету. України в їхніх деталях, техніці та майстерності. Світ повинен знати, що український балет особливий!

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