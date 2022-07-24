Відома телеведуча поділилася кадрами з мамою та сестрою та показала, як вони садили дерева.

Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в останньому сезоні шоу "Танці зі зірками", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася знімками зі свого відвідування міста Бородянка під Києвом, яке близько місяця було в окупації.

За словами Іванки, вона дуже хотіла відвідати це містечко, а саме навідатися до Бородянського психоневрологічного інтернату, якому раніше допомагала гуманітаркою.

"Мені дуже хотілося відвідати сюди, познайомитися з усіма особисто та підтримати цих людей. Цього разу, коли я приїхала в Україну, вдалося це зробити. Ми з мамою та сестричкою закупилися товарами для саду: лопати, граблі, рукавиці, вила; солодощами, канцелярією для творчості, і вирушили до Бородянки. По дорозі до цього місця, знищених будинках і цвинтарях згорілих машин в Ірпені я розповім окремо. .

Вона також розповіла, що під час візиту поспілкувалася з мешканцями інтернату, а ще вони разом садили дерева. Власне, як це відбувалося, Іванна показала на фото.

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