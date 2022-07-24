Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль в останньому сезоні шоу "Танці зі зірками", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася знімками зі свого відвідування міста Бородянка під Києвом, яке близько місяця було в окупації.
За словами Іванки, вона дуже хотіла відвідати це містечко, а саме навідатися до Бородянського психоневрологічного інтернату, якому раніше допомагала гуманітаркою.
"Мені дуже хотілося відвідати сюди, познайомитися з усіма особисто та підтримати цих людей. Цього разу, коли я приїхала в Україну, вдалося це зробити. Ми з мамою та сестричкою закупилися товарами для саду: лопати, граблі, рукавиці, вила; солодощами, канцелярією для творчості, і вирушили до Бородянки. По дорозі до цього місця, знищених будинках і цвинтарях згорілих машин в Ірпені я розповім окремо. .
Вона також розповіла, що під час візиту поспілкувалася з мешканцями інтернату, а ще вони разом садили дерева. Власне, як це відбувалося, Іванна показала на фото.
Знищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовою
"Не мають жодного відношення до ракетної атаки": міністр оборони Туреччини передав цинічну заяву Кремля
Масований ракетний удар по Одесі, порт охопила пожежа: перші подробиці та кадри атаки
Контрнаступ ЗСУ: названо найвразливіші місця окупантів, «росії доведеться оберати»
Чекайте на SMS: українцям повідомили про гроші, які прийдуть на їхні картки "Ощадбанку", кому можна розраховувати
Нагадаємо, "Якщо ми переживемо…": Гвоздьова з "Танців зі зірками" розповіла про труднощі з будівництвом дому.
Як повідомляла Politeka, "Мій особистий рекорд": Слава Дьомін розповів про найяскравіші "фейли" у прямому ефірі.
Також Politeka писала, що "Обіцяю, що не зупинюся": Каменських виступила на мексиканському радіо та розповіла про Україну.